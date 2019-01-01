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اجواء حارة في اول ايام العيد

الأربعاء 05 يونيو 2019 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء حارة في اول ايام العيد


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء اول ايام عيد الفطر السعيد، حاراً نسبياً الى حار نهارا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو في ساعات النهار معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ،ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج .

والجمعة، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

اما يوم السبت، فيكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم الاربعاء من:
1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة

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