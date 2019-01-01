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الرئيس: تجاوزنا كل المؤامرات وصفقة القرن ستذهب للجحيم

الأربعاء 05 يونيو 2019 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: تجاوزنا كل المؤامرات وصفقة القرن ستذهب للجحيم


رام الله / سما /

قال الرئيس محمود عباس، الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني تجاوز كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيته من صفقة العصر وغيرها، التي ستذهب جميعها إلى الجحيم.

وأكد عباس خلال وضعه أكليلًا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أن "شعبنا سيبقى على أرضه صامدًا صابرًا في وجه كل هذه المؤامرات".

وأضاف: "كل عام وشعبنا الفلسطيني وامتنا العربية بألف خير، ونتمنى ان يعود على شعبنا وأمتنا باليمن والخير والبركات".

واستطرد عباس: "نسأل أن يعيده الله علينا، وقد حررنا بلدنا وأقمنا دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

#الرئيس عباس #صفقة القرن

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