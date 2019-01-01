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الاربعاء اول ايام عيد الفطر بعدد من الدول العربية والإسلامية وجدل بالسلطة حول موعده

الثلاثاء 04 يونيو 2019 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاربعاء اول ايام عيد الفطر بعدد من الدول العربية والإسلامية وجدل بالسلطة حول موعده


القدس المحتلة / سما /

يحتفل عدد من الدول العربية غدا الأربعاء بأول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال الثلاثاء في هذه الدول، في حين احتفل عدد آخر من الدول اليوم بأول أيام العيد المبارك. 

وأعلنت السعودية ان الثلاثاء هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك. لكن اعلان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الأربعاء اول أيام عيد الفطر اثار جدلا واسعا في صفوف الفلسطينيين، اذ انها المرة الأولى التي تخالف فيها السلطة الفلسطينية السعودية في تحديد موعد العيد. 

وقال المفتي محمد حسين مساء الاثنين "في الاجتماع المنعقد في دار الافتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر شوال لهذا العام 1440 للهجرة، فقد تعذرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة". 

وقال خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري أن هذه المرة الأولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994، التي لم يتوافق قرار مجلس الإفتاء مع السعودية في تحديد عيد الفطر، مشيراً إلى أن اللغط الحاصل مرده إلى عدم الالتزام بوحدة مطالع الأهلة. 

وقال صبري "كان الأولى أن نتقيد بمبدأ وحدة المطالع، أي اتباع أي دولة تثبت لديها رؤية الهلال. فنحن في فلسطين ليس لدينا أجهزة مثل تلك التي في السعودية وجغرافية بلادنا لا تساعد على رؤية الهلال".

واثار مخالفة السعودية في تحديد العيد انقساما بين الفلسطينيين، فهناك من أيد الإعلان وآخرون اعترضوا عليه، وفي أحيان أخرى قوبل بتهكم مطلقين الطرائف عليه.

ورفض "حزب التحرير" الإسلامي في الأراضي الفلسطينية إعلان المفتي بعدم رؤية الهلال، وأعلن في بيان نشره على موقعه الإلكتروني ثبوت رؤية الهلال وهنأ الأمة الإسلامية بالعيد.

واستجاب بعض أتباع الحزب لإعلانه، كما حصل في الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، لكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية منعته من إقامة شعائر العيد.

ويشار الى ان هذا الحزب وفقا لما ورد على موقعه الالكتروني، هو تكتل سياسي يسعى الى إعادة الخلافة.

ووصل الجدل الحاصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي

والدول التي احتفلت بالعيد الثلاثاء عدا السعودية، كانت قطر والكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة واليمن والجزائر، وديوان الوقف السني في العراق وتركيا التي أعلنت بوقت سابق عن العيد وفقا لحسابات فلكية.

والدول التي تحتفل الأربعاء بالعيد عدا السلطة الفلسطينية هي مصر وتونس وسوريا والأردن والسودان، واندونيسيا واليابان وأستراليا وماليزيا.

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