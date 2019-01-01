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مصدر إسرائيلي: "محادثات بين إسرائيل ولبنان حول خلال الأسابيع القادمة"

الثلاثاء 04 يونيو 2019 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي: "محادثات بين إسرائيل ولبنان حول خلال الأسابيع القادمة"


القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول إسرائيلي اليوم الثلاثاء الى وكالة رويترز أنه من المتوقع ان تقوم إسرائيل ولبنان بإجراء محادثات حول الخلاف على ترسيم الحدود البحرية خلال الأسابيع القادمة. وسيكون مقر الأمم المتحدة في المنطقة الحدودية موقعا محتملا لاجراء المحادثات.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي ان إسرائيل تتوقع بداية وساطة أمريكية بقضية الحدود البحرية بينها وبين لبنان. ولبنان حتى الان لم يعقب علنا ان وافق على اجراء محادثات من هذا القبيل او أنه وضع جدولا زمنيا بالخصوص.

وفي الأسبوع الماضي أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على لسان مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية بأن هناك احتمال بأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية والبرية ستبدأ خلال أسبوعين. جاء هذا على خلفية المحادثات التي يقودها الديبلوماسي الأمريكي ديفيد ساترفيلد. 

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي اجتمع مع الديبلوماسي الأمريكي، قال الأسبوع الماضي ان إسرائيل "وافقت على الاقتراح اللبناني الذي يهدف لايجاد حل مشترك ومتوازن للحدود البحرية والبرية، لكن لا زالت هناك مواضيع تحتاج الى النقاش والفحص والجانب اللبناني ينتظر رد الجانب الإسرائيلي حولها".

وأشار بري الى ان "لبنان ترفض الاقتراح الإسرائيلي بأن تستمر المفاوضات مدة نصف عام خشية ان تلجأ إسرائيل الى المماطلة لإحباط المفاوضات". وذكرت الصحيفة اللبنانية ان المحادثات بين إسرائيل ولبنان من المتوقع ان تجري بموقع الأمم المتحدة في المنطقة الحدودية وبمشاركة الوسيط الأمريكي.   

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