هنية يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر

غزة / سما/

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء ، الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال في بيان صادر عنه، "أتقدم إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بالتهنئة الحارة بحلول عيد الفطر المبارك بعد اداء فريضة الصيام وإحياء سنة الاعتكاف والقيام، خاصة في رحاب المسجد الاقصى المبارك ومساجد القطاع العامرة".

وأضاف: أسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا، وقد تحققت أمانيه بالحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته العتيدة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في البناء والأمن والتوحد والاستقرار.

وتابع: أدعو شعبنا بكل قواه ومؤسساته إلى العمل من أجل حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والدفاع عن المسجد الاقصى في وجه المخططات الصهيونية وصفقة القرن المؤامرة، و أدعو الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى مؤكدًا بأن المقاومة المباركة لن تدخر جهدًا لأجل حريتهم وكرامتهم.