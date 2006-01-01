"الوطني" في ذكرى النكسة: شعبنا وقيادته متمسكون بحقهم الأزلي في فلسطين

رام الله / سما /

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وقيادته صامدون في وجه المؤامرة، ومتمسكون بحقهم الأزلي بالعودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس، وسيفشلون كافة الخطط والمشاريع التي تهدف لتصفية قضيتهم.

وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، لمناسبة مرور 52 عاما على نكسة حزيران عام 1967، التي احتلت إسرائيل فيها ما تبقى من الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مدينة القدس الشرقية)، والجولان السورية، وسيناء المصرية: "لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194".

وأكد أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة يمر أولا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وليس الالتفاف نحو بدائل اقتصادية ومؤتمرات وصفقات تعتمد على أفكار واحلام توراتية لفريق المستوطنين في إدارة ترمب خدمة لأحلام اليمين الإسرائيلي بزعامة حكومة نتنياهو.

وأكد المجلس الوطني أنه بعد 52 عاما فإن مدنية القدس وأهلها مسلمون ومسيحيون، صامدة في وجه العدوان والتهويد بأشكاله المختلفة، ولن تستسلم لإدارة ترمب وقراراته العدوانية بالاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.

ودعا "الوطني" الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم الوقوف موقف المتفرج على استمرار الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وانه آن الأوان للمجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقرارات الدولية، وعدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات التي تقوم عليها العلاقات بين الأمم المتحضرة.

وجدد المجلس الوطني المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا من الإرهاب العسكري الإسرائيلي، ومن إرهاب المستوطنين الذين يواصلون عدوانهم اليومي على أبناء شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته.

وذكّر برلمانات العالم واتحاداته بأن إسرائيل ما تزال تحتل فلسطين وتعمل بكافة الوسائل للسيطرة على أرضها وتغيير معالمها، وتمارس جرائم القتل والاعتقال والتطهير العرقي وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، لذلك تقع على عاتق البرلمانات الحرة ودولها مسؤولية كبيرة في ادانة الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وجدد المجلس الوطني التأكيد على استمرار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي بكافة الاشكال والوسائل المشروعة، حتى نيل كافة الحقوق بالعودة وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.