  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتقال جندي بشبهة إشعال النار بحقل فلسطيني

الثلاثاء 04 يونيو 2019 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال جندي بشبهة إشعال النار بحقل فلسطيني


نابلس / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق في ملابسات جريمة إحراق متعمد لحقل يعود لمواطنين فلسطينيين، قبل أسبوعين بالقرب من قرية بورين جنوب نابلس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أنها مواد التحقيق، بما في ذلك توثيق فيديو، يوثق إقدام المشتبه بإضرام النيران بشكل متعمد في الحقل، قد نُقلت من قِبل "شرطة الجيش" إلى الشرطة قبل بضعة أيام.

وأضافت أنه في إطار التحقيق وقبل توقيف المشتبه، تم تنفيذ العديد من أنشطة التحقيق، حتى تم ليلة امس توقيف المشتبه وهو جندي كان في إجازة في ذلك الوقت.

وأكدت أنه يتم التحقيق مع المشتبه وأن التحقيق في القضية مستمر.

الأكثر قراءة اليوم

الثلاثاء الـمتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

صور: حزب التحرير يعلن اليوم العيد لوحده والامن يعتقل عددا لمجاهرتهم بالافطار

السعودية تعلن أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

رسائل تهديدية جديدة من حماس لاسرائيل عبر المصريين والاحتلال يرد

مبادرة "فك الغارمين" بغزة تنجح بإطلاق سراح 1500 سجيناً وسجينة

بكري : السيسي وجه صفعة للمشككين برفضه "صفقة القرن"

صور و فيديو .. إسرائيل تعرض نفقا عابرا للحدود مع لبنان بعمق 22 طابقا

الأخبار الرئيسية

كهرباء

قناة عبرية تزعم: السلطة تتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء للشركة الاسرائيلية.. والحكومة توضح!

السيسي

يديعوت: منظومة علاقات تتطور وتتسع مع دول عربية هامة والسيسي يحتل العناوين الرئيسة بإسرائيل!

1

قائد في القسام يكشف عن تفاصيل مثيرة وجديدة تتعلق بالمواجهة الأخيرة!

صاروخ

مصدر عسكري اسرائيلي يكشف عن عدد مخزون الصواريخ لدى المقاومة بغزة

20180905045436

هارتس :الوضع البيئي في غزة كارثي وسيؤدي الى تفجر اوبئة تؤدي الى موت الكثيرين في اسرائيل