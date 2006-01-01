اعتقال جندي بشبهة إشعال النار بحقل فلسطيني

نابلس / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق في ملابسات جريمة إحراق متعمد لحقل يعود لمواطنين فلسطينيين، قبل أسبوعين بالقرب من قرية بورين جنوب نابلس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أنها مواد التحقيق، بما في ذلك توثيق فيديو، يوثق إقدام المشتبه بإضرام النيران بشكل متعمد في الحقل، قد نُقلت من قِبل "شرطة الجيش" إلى الشرطة قبل بضعة أيام.

وأضافت أنه في إطار التحقيق وقبل توقيف المشتبه، تم تنفيذ العديد من أنشطة التحقيق، حتى تم ليلة امس توقيف المشتبه وهو جندي كان في إجازة في ذلك الوقت.

وأكدت أنه يتم التحقيق مع المشتبه وأن التحقيق في القضية مستمر.