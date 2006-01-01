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قناة عبرية تزعم: السلطة تتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء للشركة الاسرائيلية.. والحكومة توضح!

الثلاثاء 04 يونيو 2019 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: السلطة تتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء للشركة الاسرائيلية.. والحكومة توضح!


رام الله / سما /

نفى المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، ما نشر في وسائل الاعلام الاسرائيلية حول توقف السلطة الفلسطينية عن تحويل اموال فاتورة الكهرباء لصالح الشركة القطرية في اسرائيل .

وكانت قناة ريشت كان العبرية، نقلت اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية أوقفت تحويل الأموال لدفع فاتورة الكهرباء لصالح الشركة الإسرائيلية التي تزود مناطق بالضفة الغربية بالكهرباء.

ووفقا للقناة، فإن هذه الخطوة اتخذت منذ 3 أشهر، وزاد الدين العام للشركة والمستحقة من السلطة الفلسطينية مبلغ 300 مليون شيكل. ليصل الإجمالي العام إلى ملياري شيكل .

وزعمت القناة، أن السلطة الفلسطينية أصدرت للسلطات المحلية البلدية في مناطقها بعدم تحويل الأموال لإسرائيل والاحتفاظ بها، بدلا من الأموال التي خصمتها إسرائيل من أموال الضرائب.

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