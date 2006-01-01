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الهدمي يشيد بصمود التجار المقدسيين أمام إجراءات الاحتلال العنصرية

الثلاثاء 04 يونيو 2019 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي يشيد بصمود التجار المقدسيين أمام إجراءات الاحتلال العنصرية


القدس المحتلة / سما /

 أشاد وزير شؤون القدس فادي الهدمي بصمود التجار في البلدة القديمة من القدس المحتلة، أمام كافة إجراءات الاحتلال العنصرية.

ووعد الهدمي خلال جولة تفقدية في أسواق البلدة القديمة، اليوم الثلاثاء، ببذل كافة الإمكانيات الوطنية لتدعيم الحياة التجارية في المدينة، والسعي الدائم لدى كافة شركاء العمل الوطني لحماية وتعزيز صمود المواطنين في وجه التحديات الإسرائيلية التي ما زالت ترى في وجود وحيوية الحياة التجارية العربية تعبيرا عن تمسك المواطنين في عروبة مدينتهم.

واستمع خلال جولته إلى معاناة التجار وهمومهم اليومية، ما ترك أثرا ايجابيا لدى هذه الشريحة من أبناء القدس، والتي يشكل وجودها واستمرارها في العمل التجاري مظهرا لروح المدينة وثقافتها وحيويتها التاريخية، رغم كافة إجراءات الحصار الاقتصادي التي تستهدف الإجهاز على العمل والاستثمار والتجارة والخدمات السياحية وغيرها.

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