لبنان: "فتح" تضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء لمناسبة عيد الفطر

بيروت /سما/

وضعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مخيمات لبنان، اليوم الثلاثاء، أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء، لمناسبة عيد الفطر السعيد، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية، والاحزاب اللبنانية، وفرق الكشافة، والأشبال، والزهرات.

وأكد المشاركون حتمية انتصار المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وحق شعبنا في العودة، وتقرير المصير بقيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ففي مخيم عين الحلوة، نظمت مسيرة جماهيرية حاشدة إلى مقبرة الشهداء في المخيم، بمشاركة قيادة حركة "فتح"، وممثلي فصائل منظمة التحرير، واللجان الشعبية.

وأكد أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة "فتح" في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، ان محاولات القضاء على المنظمة والمشروع الوطني من خلال ما يسمى "صفقة العار"، وعقد المؤتمرات، لن تمر وستسقط بإرادة وعزيمة شعبنا بقيادة رمز الشرعية الرئيس محمود عباس.

وفي مدينة صيدا، شارك امين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي ابو العردات في وضع أكاليل من الزهور على النّصب التذكاري للشهداء في ساحة الشهداء في مدينة صيدا.

كما شارك ابناء مخيم المية ومية في مسيرة حاشدة صبيحة العيد انتهت بوضع الأكاليل على النصب التذكاري في المخيم.

إلى ذلك وضعت قيادة حركة "فتح" في مخيّم برج الشمالي أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مجزرة نادي الحولة، ومجزرة النجدة الاجتماعية، وعلى النصب التذكاري لشهداء المخيم، وقرأوا سورة الفاتحة على روح القائد الرمز ياسر عرفات، وأرواح شهداء الأُمَّتين العربية، والإسلامية.

وشهدت مخيمات نهر البارد، والبداوي، والجليل، والرشيدية، والبص، وكافة التجمعات الفلسطينية مسيرات حاشدة، أكدت الالتفاف الشعبي حلف مواقف سيادته، ورفض المشاريع التي تستهدف مشروعنا الوطني وثوابتنا الفلسطينية.