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"العليا" ترفض عودة زيارات عائلات أسرى حماس

الثلاثاء 04 يونيو 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العليا" ترفض عودة زيارات عائلات أسرى حماس


القدس المحتلة / سما /

رفضت محكمة الاحتلال التماسا قدمته عائلات أسرى فلسطينيين لتجديد الزيارات لهم في سجون الاحتلال.

وذكرت مصادر عبرية، ان عائلات اسرى حماس من غزة والذين يقضون احكاما عالية في سجون الاحتلال قدموا التماسا لتجديد برنامج زيارة ابنائهم، لكن المحكمة رفضت الالتماس بزعم ان ممارسة الضغط على حماس هو رفض مشروع لمنح الامتيازات لأسباب "أمنية".

وادعت المحكمة أن الهدف من منع الزيارات هو تشجيع إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة.

وقال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان "من غير المنطقي السماح بزيارة العائلات ما دامت حماس تحتجز جثث جنودنا والمواطنين الإسرائيليين".

ورحب بالقرار قائلا "أنا أرحب بقرار المحكمة العليا الذي رفض الالتماس ضد قراري. سأستمر في العمل ضد الاسرى في السجون حتى يتم تخفيض شروط السجن إلى الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون ".

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