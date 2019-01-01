الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا ويصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات في بيت أمر بالخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمات طالت عددا من المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، اليوم الثلاثاء، طالبا جامعيا، فيما أصابت عددا من المواطنين بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام البلدة.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، بأن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم قنابل الغاز المسيلة للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط مسجد بيت أمر الكبير، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وأضاف عوض، أن تلك القوات داهمت عدة منازل في البلدة، وفتشتها، واعتقلت الطالب الجامعي كرم يوسف حسن اخليل (19 عاما)، فيما سلمت الشاب فتحي شحدة حسن الصليبي (20 عاما) بلاغا، لمراجعة مخابراتها في ما يسمى معسكر "عصيون" شمال الخليل.