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تظاهرات حاشدة في بريطانيا احتجاجا على زيارة ترامب

الثلاثاء 04 يونيو 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات حاشدة في بريطانيا احتجاجا على زيارة ترامب


لندن /سما/

شهدت أنحاء متفرقة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، تظاهرات احتجاجية رفضا للزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تمركزت أغلبها قبالة البرلمان البريطاني، حيث من المقرر إقامة احتجاجات على زيارته في 14 مدينة وبلدة أخرى.

ويشارك عشرات الآلاف من المحتجين في احتجاج "مهرجان المقاومة" الذي يُقام وسط لندن، ليعبروا عن معارضتهم لزيارة ترمب، ومن بين المشاركين نشطاء بيئة، ومنظمو حملات، ومحتجون مؤيدون لحقوق المرأة.

ومن المقرر أن يطير منطاد عملاق يبلغ ارتفاعه ستة أمتار فوق ميدان البرلمان لمدة ساعتين، بدءا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت لندن، بالتزامن مع  المحادثات التي سيجريها ترمب مع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي في شارع داونينج ستريت القريب.

كما قاطع عدد من المشرعين العشاء الرسمي الذي أُقيم على شرف الرئيس، ومن بينهم جيرمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض.

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