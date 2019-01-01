بريطانيا تعلق على قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس!

لندن /سما/

قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون، إن "حكومته قلقة جدا من قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية".

وأكد موريسون في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، ويمثل عقبة أمام حل الدولتين، معربا عن أسفه من تداعيات ذلك على إمكانية التوصل لاتفاق سلام بالتفاوض.

وأشار إلى أن جدد خلال زيارته مدينة القدس نهاية الشهر الماضي تأكيد بلاده لحل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين.

وكانت وزارة الاسكان الإسرائيلية قد قررت الخميس الماضي طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة، علما أن المخطط الاستيطاني المذكور معتمد منذ عامين.