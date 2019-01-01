دراسة توضح أسباب تمتع النساء بالكرم أكثر من الرجال

وكالات / سما /

أظهرت دراسة أجريت في جامعة زيورخ مؤخراً، بأن أدمغة الرجال تحفز على السلوك الأناني في حين أن أدمغة النساء تحفز على سلوك الكرم.

وقد أجرت الجامعة سلسلة من التجارب السلوكية التي تطلبت من المشاركين اتخاذ قرارات حول شيء ما، في حين قام علماء الأعصاب بتحليل أدمغتهم.

ووجدت الدراسة بأن مركز التحفيز في الدماغ الذي ينتج مادة الدوبامين المسؤولة عن السلوك البشري، كان أكثر استجابة لدى النساء عندما يتخذن قرارات اجتماعية ترتبط بالكرم والغيرة، مقارنة بالرجال، الذين استجاب مركز التحفيز في أدمغتهم لقرارات ترتبط بالأنانية.

وفي بيان صحفي له علق الباحث الرئيسي في الدراسة، ألكساندر ساوتشيك قائلاً إن أدمغة النساء والرجال تتعامل مع مسألة الكرم بشكل مختلف، حيث تتحفز مشاعر الجود والكرم لدى النساء بنسبة أكبر مقارنة مع الرجال.

وأشار ساوتشيك، إلى الحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث، والمزيد من خبرات علماء الأعصاب للوصول إلى نتائج نهائية في هذا الخصوص، وفق ما أورد موقع "سموذ" الإلكتروني.