تامر حبيب وتصريح جريء عن محمد رمضان

نفى تامر حبيب كراهيته لمحمد رمضان، ليوجه له شيخ الحارة سؤالاً آخر محرجاً وهو هل يقبل أن يكتب له أحد أعماله؟ فأجاب تامر بالنفي أيضاً مؤكداً أن كتاباته لا تتناسب مع ما يقدمه محمد رمضان على الشاشة.

وهنا تدخلت بسمة وهبة في الحديث، لتسأله وهي في حالة استغراب هل يوجد شخص يرفض العمل مع "نمبر وان"؟، فأجاب تامر حبيب بالإيجاب بأنه يرفض العمل مع محمد رمضان، لاختلاف ما يقدمانه كلاً على الشاشة.

وطرحت بسمة وهبة سؤالاً آخر على تامر حبيب، هل لو كان يمر بضائقة مالية يقبل العمل مع محمد رمضان؟ فواصل تامر حبيب النفي مؤكداً أنه مر من قبل بتعثرات مالية ولم يقبل أن يكتب أي عمل من أجل المال.

يذكر أن حلقة تامر حبيب من "شيخ الحارة" من الحلقات الممنوع عرضها، وذلك بعد قرار نقابة الإعلاميين بمنع عرض البرنامج على شاشة "القاهرة والناس" بعد رصد تجاوزات عدة به، واللقطات المنتشرة من الحلقات الجديدة التي تعرض، تؤخذ من قناة الظفرة التي تواصل عرض البرنامج على شاشتها بشكل طبيعي.