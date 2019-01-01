"جودزيلا: ملك الوحوش" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

وكالات / سما /

تصدر الفيلم الخيالي العلمي والحركة الجديد ”جودزيلا: ملك الوحوش“ (جودزيلا: كينج أوف ذا مونيسترز)إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 49 مليون دولار.

والفيلم بطولة كايل تشاندلر وفيرا فارميجا وكين واتانابي ومن إخراج مايكل دورتي.

وتراجع فيلم الخيال ”علاء الدين ” من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 42.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي.

وجاء الفيلم الموسيقي الجديد (روكيتمان) في المركز الثالث مسجلا إيرادات بلغت 25 مليون دولار.

الفيلم بطولة تارون إجيرتون وجيمي بيل وريتشارد مادين وبرايس دالاس هوارد ومن إخراج ديكستر فليتشر.

واحتل فيلم الإثارة الجديد (ما) المركز الرابع محققا 18.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة أوكتافيا سبينسر وجوليت لويس ولوك إيفانز ومن إخراج تيت تيلور .

وتراجع فيلم الحركة ”جون ويك: الفصل الثالث - بارابيلوم“ من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 11.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة كيانو ريفز، وهالي بيري، وايان ماكشين ومن إخراج تشاد ستاهيلسكي.