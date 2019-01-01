5 أسباب لعرق النسا

قالت الدكتورة كارولين فيركمايستر إن‬ ‫ألم العصب الوركي المعروف أيضا باسم "عرق النسا" له أسباب عدة، منها: ‬

1- الحركة الخاطئة ووضعيات الجلوس والوقوف الخاطئة وأسلوب المشي الخاطئ‬ ‫وحمل الأغراض بشكل خاطئ‬.

2- ضعف عضلات البطن.

3- شد عضلات الظهر والفخذ والمقعدة‬.

4- التهابات الأعصاب وغيرها من الالتهابات في الجسم‬.

5- الانزلاق الغضروفي‬.

وأضافت طبيبة العظام الألمانية أن ألم العصب الوركي يمتد من أسفل الظهر‬ ‫إلى الساق، مشيرة إلى أنه قد يكون مصحوبا بأعراض أخرى مثل التنميل‬ ‫والوخز وتدهور التناسق العضلي العصبي واضطرابات المثانة كالسلس البولي. ‬

‫‬‫وتتطلب هذه الأعراض الراحة التامة، وكإجراء فوري ينبغي الاستلقاء على‬ ‫الظهر مع رفع الأرجل وسند الساقين على مقعد، حيث يعمل ذلك على تخفيف‬ ‫العبء الواقع على منطقة الفقرات القطنية، مع إمكانية تدليك المنطقة‬ ‫المصابة بالألم. ‬

‫‬‫وعلى أي حال، ينبغي استشارة طبيب عظام حيث يمكن علاج ألم العصب الوركي‬ ‫بواسطة المسكنات والحقن المخدرة والأدوية المثبطة للالتهابات‬ ‫كالكورتيزون، كما أن العلاج الطبيعي يسهم في علاج ألم العصب الوركي من‬ ‫خلال تقوية عضلات الظهر والبطن. ‬

‫‬‫وتستلزم بعض الحالات اللجوء إلى الجراحة مثل الاضطرابات الحركية وتكرار‬ الإصابة بالانزلاق الغضروفي والقصور الوظيفي للمثانة والأمعاء. ‬

‬‫جدير بالذكر أن العصب الوركي هو العصب الرئيسي الذي‬ ‫يتفرّع أسفل الظهر من خلال الوركين والأرداف، ومن ثم إلى أسفل كلا‬ ‫الساقين، وهو يعمل على توصيل‬ ‫الحبل الشوكي مع عضلات الساق والقدم.‬