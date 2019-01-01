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الأسير حسن العويوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي

الثلاثاء 04 يونيو 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

يواصل الأسير حسن العويوي (35 عاما) من محافظة الخليل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم (64) على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الأسير العويوي يواجه ظروفا صحية خطيرة، يقابلها تعنت ورفض من قبل سلطات الاحتلال بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري".

وأضاف أن "إدارة معتقلات الاحتلال فرضت عليه منذ إعلانه للإضراب في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، سلسلة من الإجراءات التنكيلية بحقه، تمثلت بعزله داخل الزنازين، وحرمانه من زيارة العائلة، والمماطلة بالسماح للمحامين بزيارته، عدا عن إجراءات السّجانين الانتقامية المتواصلة على مدار الساعة، كما تتعمد نقله عدة مرات منذ إضرابه سواء من معتقل إلى آخر أو إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال في محاولة للضغط عليه، وإنهاكه، والنيل من إرادته".

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير العويوي معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.

هذا، وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير العويوي، مطالبا بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف معاناته، وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

#حسن العويوي

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