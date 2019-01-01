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رونالد كومان: فان دايك يستحق الكرة الذهبية

الثلاثاء 04 يونيو 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالد كومان: فان دايك يستحق الكرة الذهبية


وكالات / سما /

أعرب السيد رونالد كومان المدير الفني الهولندي لمنتخب هولندا عن رؤيته فيما يتعلق باللاعب الأحق بالحصول على جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وانجاز مدرب إيفرتون الإنجليزي الأسبق لمواطنه وقائد منتخب بلاده، فيرجيل فان دايك، رغم إشادته بليونيل ميسي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني.

ويرى عشاق البلوجرانا والبرغوث الأرجنتيني أنه يستحق التتويج بالبالون دور 2019، بعد نيل الحذاء الذهبي الأوروبي، والحصول على هداف الدوري الإسباني وهداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

إلا أن صاحب الـ 27 عاماً قدم مستويات مبهرة هذا الموسم مع ليفربول، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، ولم يتعرض لأي مراوغة في آخر 64 مباراة في كل المسابقات.

صاحب الـ 56 عاماً صرح قائلاً “هو (فان دايك) يستحق الفوز بالكرة الذهبية”.

وأضاف “عادة ما يتم تسليمها إلى اللاعبين الذين يصنعون الأهداف الحاسمة، ولكن إن كان هناك وقت لمنحها لمدافع، فهو الآن”.

وتابع “في رأيي، ميسي هو اللاعب الأفضل، ولكني أيضاً أظن أنه ينبغي الفوز بالألقاب الكبيرة مع فريقك حتى تكون متسابقاً”.

#رونالد كومان #الكرة الذهبية #فان دايك

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