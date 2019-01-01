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ميندي يجتاز الفحص الطبي مع ريال مدريد

الثلاثاء 04 يونيو 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميندي يجتاز الفحص الطبي مع ريال مدريد


وكالات / سما /

أكدت صحف “مدريد” صباح اليوم الثلاثاء بأن نادي ريال مدريد اقترب كثيرًا من التعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر فيرلاند ميندي ابن 23 عامًا من ضمن أهداف ريال مدريد الأساسية في سوق الانتقالات الحالي، حيث طلبه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي الحالي بالاسم، لتعزيز مركز الظهير الأيسر بالفريق.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن صفقة فيرلاند ميندي قد دخلت مراحلها الأخيرة، حيث يتبقى فقط التوصل لاتفاق نهائي على مبلغ الصفقة، فالفريق الفرنسي يرغب في 60 مليون يورو، بينما عرض الريال 50 مليون، ومن المقرر أن تنتهي الصفقة بمبلغ 55 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن من المتوقع تعاقد ريال مدريد مع فيرلاند ميندي ست سنوات حتى عام 2025، وسيخضع للفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بينما تحدثت صحيفة “ماركا” أن اللاعب الفرنسي سيخضع للفحص الطبي في باريس، تمهيدًا لانضمامه لريال مدريد.

وأكملت الصحيفة بأن ريال مدريد لن يعلن عن صفقة ميندي قبل عودة اللاعب من فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده فرنسا، حيث سيلاقي الديوك تركيا في الثامن من شهر يونيو الجاري، وأندورا في 11 من نفس الشهر.

#ريال مدريد #ميندي

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