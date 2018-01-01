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بعد فوز ليفربول .. تفاصيل الجوائز المالية في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 04 يونيو 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد فوز ليفربول .. تفاصيل الجوائز المالية في دوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

حصل ليفربول الإنجليزي على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم 2018-2019 ، ليتربع بذلك على عرش الأندية التي جمعت أكبر عدد من الجوائز المالية على الإطلاق.

وأصبحت مسابقة دوري أبطال أوروبا تستقطب عدد كبير جداً من المشاهدين حول العالم بسبب تطور البث الرقمي والتلفزيوني ، حيث أصبحت لعبة كرة القدم بمثابة قرية صغيرة للغاية.

واستطاع نادي ليفربول من الفوز بكأس ذات الأذنين من الحصول في هذا الموسم على نسبة خمسة بالمئة من مجموع الجوائز المالية ، والتي تعتبر قيمة كبيرة تصل قيمتها إلى ملياري يورو.

ووفقاً للقانون الجديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي ، سيتمكن كل نادٍ يشارك في التصفيات المؤهلة ولا يتأهل لدور المجموعات إلى أبطال أوروبا من الحصول على جوائز بقيمة 4.8 مليون يورو.

 

وسيحصل كل فريق 32 فريقاً يتأهل لمرحلة المجموعات على 15.25 مليون يورو ، فيما سيتقاضى كل فريق 2.7 مليون يورو عند الفوز في مباراة في دور المجموعات و 900 ألف يورو عند التعادل.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيتقاضى كل نادٍ يتاهل إلى الدور ثمن النهائي مبلغ 9.5 مليون يورو ، أما في الربع النهائي فيحصل كل فريق على 10.5 مليون يورو ، و12 مليون يورو في نصف النهائي.

وفي حال الوصول إلى المباراة النهائي من دوري أبطال أوروبا ، سيحصل كل فريق على مبلغ بقيمة 15 مليون يورو ، لكن الطرف المتوج سوف يحصل على مبلغ بأربعة ملايين يورو إضافية.

#ليفربول

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