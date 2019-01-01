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شرط وحيد يفصل نيمار عن برشلونة

الثلاثاء 04 يونيو 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرط وحيد يفصل نيمار عن برشلونة


وكالات / سما /

يتحرك نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في كل الاتجاهات الممكنة، لتحقيق رغبته في العودة مجدداً لصفوف برشلونة، خلال الصيف الحالي.

وأشارت العديد من التقارير مؤخراً إلى أن اللاعب البرازيلي غير سعيد في فريقه الحالي باريس سان جيرمان، ولا يريد الاستمرار معه الموسم المقبل، ويعتقد اللاعب أن المكان الأنسب له هو إسبانيا.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة لن يتعاقد مع نيمار دا سيلفا إلا إذا قامت إدارة الفريق الفرنسي بوضع النجم البرازيلي في قائمة الراحلين، وإذا تحقق هذا الشرط فإن النادي الكتالوني سوف يتحرك من أجله.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “نيمار الآن ليس على الطاولة لأن النادي الباريسي لم يضعه في سوق المبيعات، لذلك فإن مسألة التعاقد معه تبدو مستبعدة في الوقت الراهن”.

وفي سياق آخر، أوضحت الصحيفة المذكورة، أن الفريق الكتالوني نفى استفساره عن وضعية نيمار دا سيلفا، مؤكدةً أن البرازيلي لديه رغبة في العودة، وفي برشلونة يعلمون ذلك، لكن النادي، لم يتحرك لتحقيق رغبة لاعبه السابق.

#نيمار #برشلونة

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