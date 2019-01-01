رسمياً.. جولين لوبيتيجي يتولى تدريب إشبيلية

وكالات / سما /

توصل نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق نهائي مع مدرب ريال مدريد السابق جولين لوبيتيجي، للإشراف على القيادة الفنية للفريق، في المواسم الثلاث القادمة.

ورحب إشبيلية بالمدرب الإسباني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كاشفاً في الوقت نفسه، عن تفاصيل الصفقة، حيث سيوقع لوبيتيجي على عقدٍ ساري المفعول إلى 2022.

وكانت التقارير الصحفية قد توقعت تعاقد الفريق الأندلسي مع لوبيتيجي، حيث أشارت إلى أن وفاة خوسيه أنطونيو رييس، لاعب إشبيلية السابق، وراء تأخر النادي في الكشف عن مشروعه الجديد.

ومن بين الأسباب التي ساهمت في إتمام هذه العملية، نجد أن أسلوب لوبيتيجي الفني يتماشى وينسجم مع فلسفة وأفكار المدير الرياضي مونشي الذي عاد إلى ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” قادماً من روما.

ولم يتولَّ لوبيتيجي مسؤولية الإشراف على أي فريق منذ إقالته من تدريب ريال مدريد في أكتوبر الماضي، عقب الهزيمة أمام برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.