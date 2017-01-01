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صالح رأفت يؤكد : تحرك مصري سيبدأ بعد عيد الفطر حول المصالحة

الثلاثاء 04 يونيو 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
صالح رأفت يؤكد : تحرك مصري سيبدأ بعد عيد الفطر حول المصالحة


رام الله / سما /

 أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن هناك تحركا مصريا سيبدأ بعد انتهاء عيد الفطر ، وذلك من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ما بين حركتي فتح وحماس، وفقا للاتفاق الذي وقع في (تشرين أول، وتشرين ثاني) من عام 2017.

وفي عام 2017، وقعت كل حركتا (فتح وحماس) في القاهرة اتفاق مصالحة يهدف إلى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين، وحل الملفات الشائكة العالقة بينهما.

وأوضح رافت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أن التحرك نحو تحقيق المصالحة وبتدخل مصري جاء بعد اتصالات جرت في الفترة الأخيرة بين قادة فلسطينيين ومصريين.

واكد خلال حديثه بأن مصر ستتابع خطواتها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

#صالح رأفت #مصالحة #فصائل #فلسطين

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