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مصدر عسكري اسرائيلي يكشف عن عدد مخزون الصواريخ لدى المقاومة بغزة

الثلاثاء 04 يونيو 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر عسكري اسرائيلي يكشف عن عدد مخزون الصواريخ لدى المقاومة بغزة


القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة أمريكية أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تمكنتا من تعويض الفاقد من مخزون الصواريخ الذي استخدم في الجولة الأخيرة من التصعيد مطلع رمضان الجاري.

ادعى مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد عادت لتجديد مخزونات الصواريخ لديها بالقدر الذي كانت عليه حتى الجولة الأخيرة من التصعيد.

وزعم المصدر كما نقلت القناة العبرية السابعة، حصلت المقاومة في غزة على الصواريخ عن طريق التهريب والإنتاج المحلي.

وادعى أن هذا المخزون يبلغ حوالي 10000 صاروخ، معظمها صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، رغم أن مئات منها يمكنها الوصول إلى المناطق الإسرائيلية على نطاق أوسع.

#صواريخ #المقاومة #غزة #الاحتلال

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