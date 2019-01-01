نتنياهو يعرض على وزير الامن الداخلي منصب سفير بالأمم المتحدة

القدس المحتلة / سما /

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على وزير الأمن الداخلي في حكومته، جلعاد أردان، تعيينه سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة واستبدال السفير الحالي داني دانون، هذا ما كشفت عنه التلفزيون الإسرائيلي.

يذكر ان هذه هي المرة الثالثة التي يعرض فيها نتنياهو على الوزير إردان هذا المنصب، وكان الوزير يرفض في المرات السابقة، غير انه قرر هذه المرة النظر في الاقتراح بجدية.

وترى مصادر مقربة من رئيس الوزراء نتنياهو أنه حتى بعد الانتخابات المقبلة، فإن شهية شركاء الائتلاف لن تتراجع. نتيجة هذا سيكون عدد الحقائب المخصصة لكبار الشخصيات الحزبية في الليكود محدودة للغاية.

وتؤكد المصادر ان لتعيين أردان في الأمم المتحدة عدة إيجابيات منها ان وزيرا بمنصب رفيع يخلي مقعده الوزاري بعد الانتخابات، بينما ينظر أردان الى هذا التعيين على انه انتقال الى الساحة الأكثر سخونة خلال سنة هامة جادا بالنسبة لإسرائيل.

ورغم ذلك فالوزير اردان كان يود أن يكون وزيرا للخارجية أو للقضاء أو للتربية والتعليم. ونظرًا لأن هذه الحقائب الوزارية ستبقى محجوزة، على ما يبدو، الى ما بعد الانتخابات، فإن الحقيبة الوزارية التي تلوح في الأفق له هي حقيبة وزير المواصلات. في حين سيتعين على قادة ليكود الآخرين الانتظار لمدة 5 أشهر أخرى لمعرفة الدور الذي سيلعبونه في الحكومة، في حال فاز الليكود في الانتخابات الوشيكة، عندها سيتابع أردن هذا المشهد من منصبه الجديد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.