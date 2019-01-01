  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صور و فيديو .. إسرائيل تعرض نفقا عابرا للحدود مع لبنان بعمق 22 طابقا

الثلاثاء 04 يونيو 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور و فيديو .. إسرائيل تعرض نفقا عابرا للحدود مع لبنان بعمق 22 طابقا


القدس المحتلة / سما /

عرض الجيش الإسرائيلي، امس الاثنين، لقطات من داخل نفق معقد يمتد من لبنان إلى شمال إسرائيل على عمق كبير تحت الأرض، قائلا إنه كان مخصصا لعناصر "حزب الله" اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اكتشف النفق في وقت سابق من العام الجاري خلال عملية عسكرية عثر فيها على عدد من الأنفاق الهجومية التي حفرها "حزب الله"، مضيفا أنه قد تم إغلاقها.

وأضاف الجيش أن بداية النفق على بعد كيلومتر تقريبا داخل لبنان، ويصل في عمقه إلى نحو 80 مترا، وهو ارتفاع مبنى من 22 طابقا تقريبا، عند دخوله إسرائيل قرب بلدة زرعيت.

ويعج النفق بأسلاك كهربائية وصناديق التحكم في التيار الكهربائي ومعدات اتصالات.

#نفق #حزب الله #لبنان #اسرائيل
6
7

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السعودية تشن حربا ضد حماس.. اعتقالات وتجميد أرصدة وترحيل والاخيرة تلتزم الصمت!

السعودية تعلن أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

مستشرقة اسرائيلية:قمم مكّة أُديرت بجهاز التحكّم من مُستشاري ترامب ونتنياهو لتحضير التُربة لـ”صفقة القرن

لهذا الهدف.. القسام يرسل مئات الملايين من الرسائل الى العالم بثمان لغات مختلفة!

ليبرمان: اجتماع "الكابينت" غدًا لتحويل 30 مليون دولار لـ"حماس"

صحيفة: حماس تبحث العودة للحضن السوري بدعم إيراني وما تنتظره من دمشق الان التالي..

بكري : السيسي وجه صفعة للمشككين برفضه "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

اعتقال عناصر من حزب التحرير

صور: حزب التحرير يعلن اليوم العيد لوحده والامن يعتقل عددا لمجاهرتهم بالافطار

مصالحة -ارشيفية

القاهرة توجه دعوات لفتح وحماس لاستئناف مفاوضات المصالحة بعد العيد

الأقصى

تحذير أمني إسرائيلي من انفجار الأوضاع مجددا في الأقصى

تهويد جديد.. المصادقة على إقامة قطار هوائي لنقل رواد باحة حائط البراق

رمضان

الثلاثاء الـمتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر