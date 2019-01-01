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فرنسا تطالب إسرائيل بالتراجع عن بناء وحدات استيطانية في القدس

الثلاثاء 04 يونيو 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تطالب إسرائيل بالتراجع عن بناء وحدات استيطانية في القدس


القدس المحتلة / سما /

أدانت فرنسا قرار إسرائيل بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، هذا القرار "أمرًا مقلقًا، ويساهم في توسيع نطاق الاستيطان في الضفة الغربية"، مؤكدة أن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي.

وأشارت إلى أن الاستيطان يسهم في تأجيج الاضطرابات، ويقوض التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

وفي هذا الصدد، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار، والتخلي عن أي مشروع يضر بإمكانية حل الدولتين.

وقررت وزارة الاسكان الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة، تتوزع بين مستوطنة "بسغات زئيف" و"راموت".

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