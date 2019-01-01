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الاحتلال يعيد توسيع مساحة الصيد ببحر غزة

الثلاثاء 04 يونيو 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد توسيع مساحة الصيد ببحر غزة


غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلا بحريا، وذلك بعد أن قلصتها في الأسبوع الماضي إلى 10 أميال بزعم إطلاق بالونات حارقة من القطاع لجنوب البلاد.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تقرر توسيع مساحة الصيد ببحر غزة إلى 15 ميلا، وذلك على الرغم من إطلاق البالونات الحارقة وتواصل مسيرة العودة عند السياج الأمني.

وانتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، القرار قائلا "الرد القوي للحكومة الإسرائيلية على البالونات الحارقة في محيط غزة، هو زيادة مساحة الصيد إلى 15 ميلا".

وفي الأسبوع الماضي قررت سلطات الاحتلال، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، حيث أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال كميل أبو ركن، عن تقليص مساحة الصيد البحري في القطاع، بحجة إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه الجنوب تسببت بحرائق في مناطق مختلفة بمستوطنات "غلاف غزة".

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