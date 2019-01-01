نشر عشرات الغرف المحُصنة بعدة مناطق في اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، مساء الأثنين، أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، قامت بنشر عشرات الغرف المحصنة "ملاجئ متحركة" بعدة مناطق في اسرائيل .

وقال الموقع العبري، إن هذه الخطوة تأتي ضمن تحسين ظروف الحماية للسكان، خلال جولات التصعيد بالشمال والجنوب.

وأضاف الموقع العبري، إن عشرات الغرف المحصنة، تم نشرها في مستوطنات غلاف غزة، ومدن الجنوب، مثل عسقلا وأسدود، لحماية السكان من صواريخ غزة.

وأشار الموقع العبري، الى أن مشروع نشر هذه الملاجئ، جاء بتمويل وزراة الجيش الإسرائيلية، وبناءً على نتائج الأحداث الأمنية الأخيرة.