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نشر عشرات الغرف المحُصنة بعدة مناطق في اسرائيل

الثلاثاء 04 يونيو 2019 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نشر عشرات الغرف المحُصنة بعدة مناطق في اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، مساء الأثنين، أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، قامت بنشر عشرات الغرف المحصنة "ملاجئ متحركة" بعدة مناطق في اسرائيل .

وقال الموقع العبري، إن هذه الخطوة تأتي ضمن تحسين ظروف الحماية للسكان، خلال جولات التصعيد بالشمال والجنوب.

وأضاف الموقع العبري، إن عشرات الغرف المحصنة، تم نشرها في مستوطنات غلاف غزة، ومدن الجنوب، مثل عسقلا وأسدود، لحماية السكان من صواريخ غزة.

وأشار الموقع العبري، الى أن مشروع نشر هذه الملاجئ، جاء بتمويل وزراة الجيش الإسرائيلية، وبناءً على نتائج الأحداث الأمنية الأخيرة.

#الغرف المحُصنة #قصف #اسرائيل

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