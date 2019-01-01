  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مبادرة "فك الغارمين" بغزة تنجح بإطلاق سراح 1500 سجيناً وسجينة

الثلاثاء 04 يونيو 2019 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبادرة "فك الغارمين" بغزة تنجح بإطلاق سراح 1500 سجيناً وسجينة


غزة / سما /

 اختتمت اليوم الاثنين مبادرة "فك الغارمين" الخيرية في قطاع غزة بعد نجاحها بإطلاق سراح 1500 سجينا وسجينة كانوا محتجزين في 20 سجنا ومركز توقيف جراء تعثرهم في سداد ديونهم.

وقال الدكتور فهمي شراب الذي أشرف على المبادرة بجهود شخصية في تصريح  لـ "القدس"، إن المبادرة تنتهي اليوم الاثنين مع حلول عيد الفطر، وقد نجحنا في تحرير المئات من أولئك الذين تراكمت عليهم الديون جراء أوضاعهم الاقتصادية وظروفهم المعيشية الصعبة.

وأوضح شراب الذي يحاضر بالعلوم السياسية في جامعات غزة، تمكنا من الافراج عن نصف عدد النساء المحتجزات في 20 سجنا ومركز توقيف، وقد بلغ عددهن نحو 100 امرأة اخلي سبيلهن من السجون بعد اسقاط الذمم المالية عنهن، فيما تبقى نفس العدد من الموقوفات في الحجز.

واكد شراب ان الحملة التي بدأت قبل رمضان بأسبوعين تجاوب معها أصدقاء ومتبرعون، واتسعت في الداخل والخارج، وشاركت فيها نساء بذلن الكثير من الجهد.

وأشاد شراب بدور وسائل الاعلام الذي اعطى صورة رائعة، ونشر التحذير من أثر ما عاشه الغارمون والغارمات حيث حجز بعضهم على 100 شيكل.

وأضاف " هذه المبادرة كشفت حجم التضامن الاجتماعي والتكاتف من قبل أبناء الشعب بعيدا عن القيادة بينهم طلبة تبرعوا بخمسين وعشرين شيكل" موضحا ان الحملة القادمة "ستتضمن مراجعة وابتكار طرق جديدة وأساليب مبتكرة لتوفير مبالغ أكبر، لان المحتجزين المتبقين عليهم ديون كبيرة بسبب كمبيالات وشيكات، كما ان بعض رجال الاعمال واهل الخير استعدوا للتبرع بشكل منظم".

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا... تحديد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في أربع قارات

مستشرقة اسرائيلية:قمم مكّة أُديرت بجهاز التحكّم من مُستشاري ترامب ونتنياهو لتحضير التُربة لـ”صفقة القرن

تحليلات إسرائيلية : الفصائل بغزة لن تنتظر انتخابات الكنيست

لهذا الهدف.. القسام يرسل مئات الملايين من الرسائل الى العالم بثمان لغات مختلفة!

ليبرمان: اجتماع "الكابينت" غدًا لتحويل 30 مليون دولار لـ"حماس"

صحيفة: حماس تبحث العودة للحضن السوري بدعم إيراني وما تنتظره من دمشق الان التالي..

الرئاسة ترد على تصريحات كوشنير الاخيرة بشأن قدرة شعبنا على حكم نفسه!

الأخبار الرئيسية

مصالحة -ارشيفية

القاهرة توجه دعوات لفتح وحماس لاستئناف مفاوضات المصالحة بعد العيد

الأقصى

تحذير أمني إسرائيلي من انفجار الأوضاع مجددا في الأقصى

تهويد جديد.. المصادقة على إقامة قطار هوائي لنقل رواد باحة حائط البراق

رمضان

الثلاثاء الـمتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

السعودية تعلن أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر