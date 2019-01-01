مصرع طفلين في حادثي سير منفصلين بنابلس وغزة

رام الله / سما /

لقي الطفل براء فادي عفانة منصور "10 سنوات" من سكان كفر قليل فجر، اليوم الثلاثاء، مصرعه نتيجة حادث سير دهس وقع بشارع القدس شرقي نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الطفل وصل للمشفى في وضع صحي حرج إثر تعرضه لحادث سير دهس بشارع القدس شرقي المدينة وعلى الفور تحرك خبير الحوادث للمكان وباشر اجراءاته الفنية والقانونية للوقوف على تفاصيل الحادث فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من انقاذ حياته وأعلنت فيما بعد عن وفاته.

وأكد ارزيقات ان الشرطة قامت بتوقيف السائق وباشرت إجراءات التحقيق واعلمت النيابة بذلك لاستكمال الاجراء القانونية حسب الأصول.



كما لقي طفل، مساء الاثنين، مصرعه جراء حادث حادث سير وقع شمال قطاع غزة.وقالت الادارة العامة للمرور ان الطفل مجد محمد السلطان 5 سنوات توفي اثر حادث سير في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقل جثمان الطفل الى المشفى الاندونيسي فيما قامت الشرطة بايقاف السائق.

