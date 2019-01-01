  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع طفلين في حادثي سير منفصلين بنابلس وغزة

الثلاثاء 04 يونيو 2019 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفلين في حادثي سير منفصلين بنابلس وغزة


رام الله / سما /

لقي الطفل براء فادي عفانة منصور "10 سنوات" من سكان كفر قليل فجر، اليوم الثلاثاء، مصرعه نتيجة حادث سير دهس وقع بشارع القدس شرقي نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الطفل وصل للمشفى في وضع صحي حرج إثر تعرضه لحادث سير دهس بشارع القدس شرقي المدينة وعلى الفور تحرك خبير الحوادث للمكان وباشر اجراءاته الفنية والقانونية للوقوف على تفاصيل الحادث فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من انقاذ حياته وأعلنت فيما بعد عن وفاته.

وأكد ارزيقات ان الشرطة قامت بتوقيف السائق وباشرت إجراءات التحقيق واعلمت النيابة بذلك لاستكمال الاجراء القانونية حسب الأصول. 


كما لقي طفل، مساء  الاثنين، مصرعه  جراء حادث حادث سير وقع شمال قطاع غزة.وقالت الادارة العامة للمرور ان الطفل مجد محمد السلطان 5 سنوات توفي اثر حادث سير في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقل جثمان الطفل الى المشفى الاندونيسي فيما قامت الشرطة بايقاف السائق.
 

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا... تحديد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في أربع قارات

تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأميركي يلمح إلى فشل صفقة القرن وترامب يرد

مستشرقة اسرائيلية:قمم مكّة أُديرت بجهاز التحكّم من مُستشاري ترامب ونتنياهو لتحضير التُربة لـ”صفقة القرن

تحليلات إسرائيلية : الفصائل بغزة لن تنتظر انتخابات الكنيست

لهذا الهدف.. القسام يرسل مئات الملايين من الرسائل الى العالم بثمان لغات مختلفة!

ليبرمان: اجتماع "الكابينت" غدًا لتحويل 30 مليون دولار لـ"حماس"

صحيفة: حماس تبحث العودة للحضن السوري بدعم إيراني وما تنتظره من دمشق الان التالي..

الأخبار الرئيسية

رمضان

غداً الثلاثاء الـمتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

السعودية تعلن أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

حماس

صحيفة: السعودية تشن حربا ضد حماس.. اعتقالات وتجميد أرصدة وترحيل والاخيرة تلتزم الصمت!

11

لهذه الأسباب... تل أبيب لن تنتصر في معركتها القادمة سواء مع غزة أو لبنان أو ايران!

مستشرقة اسرائيلية:قمم مكّة أُديرت بجهاز التحكّم من مُستشاري ترامب ونتنياهو لتحضير التُربة لـ”صفقة القرن