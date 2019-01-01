"كان" العبرية تكشف الموساد نقل معلومات استخباراتية للإمارات عن إيران

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الأثنين، أن جهاز الموساد الإسرائيلي، نقل معلومات استخباراتية للإمارات، بشأن الهجمات على حاملات النفط الإماراتية بمنطقة الخليج.

وبحسب القناة العبرية، صرح مسؤول إسرائيل رفيع، بأن الموساد هو الذي أبلغ الإمارات، بوقوف إيران خلف مهاجمة حمالات النفط الإمارتية بميناء الفجيرة.

ووفقا لقناة كان، أكد المسؤول الإسرائيلي، أن جهاز الموساد قام بهذه العملية، واصفا اياها "بحملة كومندو جميلة جدا ضد إيران".

وأشارت القناة العبرية، الى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بمبيو أتهم، إيران بالوقوف خلف مهاجمة حملات النفط الإمارتية الأربعة، منذ اليوم الأول للعملية