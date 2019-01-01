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ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام بالخرطوم لـ30 قتيلا

الإثنين 03 يونيو 2019 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام بالخرطوم لـ30 قتيلا


الخرطوم /سما/

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 30 قتيلا، فيما أمر النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، بفتح تحقيق في القضية.

من جانبه قال المجلس العسكري في بيان نشرته قناة "العربية نت" إن "المجلس يجدد الدعوة للتفاوض في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى التحول المنشود، معبراً عن أسفه تجاه تطور الأوضاع ووقوع خسائر وإصابات.

وأشار البيان إلى أن "هناك مجموعات متفلتة احتمت بميدان الاعتصام، ما استدعى ملاحقتها مشدداً على حرصه على أمن الوطن والمواطنين".

وفي وقت سابق من اليوم، الإثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادته لمحاكمات عادلة.

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