السنوار: صفقة ترامب ستسقط بعز عزيز أو بذل ذليل وأطالب الفصائل بالعمل على مواجهتها

غزة / سما/

قال يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، مساء اليوم الاثنين، إنّنا نرفض مؤتمر البحرين وندعو أهلنا في البحرين لإعلان الحداد والإضراب في و 25 .26 يونيو.

وأضاف السنوار في كلمة له خلال لقاء المخاتير والوجهاء بقطاع غزة تحت عنوان "موحدون ضد صفقة القرن"، أنّ صفقة ترامب ستسقط بعز عزيز أو بذل ذليل.

وأوضح، أنّ أخطر ما في هذه الصفقة هو قضم الضفة، وهو ما يتطلب إطلاق يد المقاومة بالضفة.

وتابع، سنعمل على مراكمة القوة لاستكمال عدة التحرير والوقوف للعدو بالمرصاد وردعه عن التغول بحقوق شعبنا ومقدساته.

وطالب السنوار في كلمته، من فصائل العمل الوطني وقادة الفصائل العمل معاً على مواجهة هذه الصفقة.

وشدد، عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير العلاقة مع مصر لما تمثله من عمق استراتيجي، مؤكداَ على استمرار مسيرات العودة كإحدى وسائل المقاومة.

وأشار، إلى أننا نواصل جهدنا لكسر الحصار عن غزة وتوفير الحياة الكريمة لأهلنا فيها.

وقدم السنوار شكره، للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها للمقاومة وأدعو كل الدول العربية والإسلامية إلى الحذو حذوها بدعم المقاومة بالمال والسلاح والخبرات، كما شكر بشكلٍ خاص قطر على مجهوداتها الكبيرة في إعمار غزة.

وشكر، الكويت على دورها المتقدم في العمل الدبلوماسي في خدمة القضية الفلسطينية.