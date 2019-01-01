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الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر

الإثنين 03 يونيو 2019 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر


رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر.

وتمنى الرئيس، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الامتين العربية والاسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في النماء والتطور.

ودعا الرئيس أبناء شعبنا بكل قواه ومؤسساته إلى اقتصار الاحتفالات بحلول عيد الفطر على الشعائر الدينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها ابناء شعبنا.

ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

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