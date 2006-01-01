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زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه اللبنانية

الإثنين 03 يونيو 2019 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه اللبنانية


القدس المحتلة / سما /

 خرق زورق حربي إسرائيل، اليوم الاثنين، المياه الإقليمية اللبنانية في محور (الناقورة) الحدودي، واعترضت عناصره زورق صيد لبنانياً، وألقت باتجاهه قنبلة صوتية ، حسبما قال مصدر أمني لبناني لوكالة أنباء (شينخوا).

وأضاف المصدر أن عناصر الزورق الإسرائيلي وجهوا تهديدات إلى الصيادين اللبنانيين في الزورق بالابتعاد عن المنطقة، علماً أنها تقع في المياه اللبنانية.

وقال المصدر إن الجيش اللبناني يتابع هذا الخرق مع قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل).

وتأتي هذه الحادثة في وقت يواصل فيه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد منذ مطلع شهر أيار الماضي تحركاً مكوكياً بين لبنان وإسرائيل للاتفاق على آلية إطلاق مفاوضات برعاية أممية ومشاركة أمريكية لترسيم حدودهما البحرية والبرية.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على مساحة تبلغ 860 كيلومتراً مربعاً من المياه البحرية الحدودية في البحر المتوسط تحتوي على مكامن للغاز والنفط.

يذكر أن وزارة الخارجية اللبنانية كانت قد أعلنت في نهاية العام الماضي أن إسرائيل تخرق سيادة لبنان أكثر من 1800 مرة سنوياً جواً وبحراً وبراً بمعدل 5 خروقات يومياً، في خرق للقرار الأممي الرقم 1701 مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية.

ويرعى القرار 1701 وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وهو كان قد صدر لوضع حد للحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف العام 2006.

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