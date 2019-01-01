  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة ترد على تصريحات كوشنير الاخيرة بشأن قدرة شعبنا على حكم نفسه!

الإثنين 03 يونيو 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة ترد على تصريحات كوشنير الاخيرة بشأن قدرة شعبنا على حكم نفسه!


رام الله / سما /

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن تصريحات كوشنير التي قال فيها إنه غير متأكد من قدرة الشعب الفلسطيني على حكم نفسه وأن تخلص الفلسطينيين من الاحتلال طموح عال، تشكل استفزازا واستخفافا بالشعب الفلسطيني وبالأمتين العربية والإسلامية، وتعبر عن مدى فشل ما يسمى بخطة القرن التي تحاول الإدارة الأميركية تسويقها بلا فائدة.

وأضاف: نقول للإدارة الأميركية وللسيد كوشنير إن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره بنفسه، وهو الأقدر على بناء دولته الفلسطينية العصرية، ولا ينتظر شهادة أحد ليتخلص من الاحتلال".

وتابع أبو ردينة "أن هذه التصريحات تدل على أن هذه الإدارة مستمرة بدعم الاحتلال وبتجاهل قرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية والإسلامية، الأمر الذي يؤكد على أن هذا الفريق يسيء للولايات المتحدة كقوة عظمى في العالم أكثر مما يسيء للشعب الفلسطيني والعرب والأحرار في العالم".

وقال "إن استمرار الإدارة الأميركية بتجاهل الشرعية الدولية والاستخفاف بحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية لن يؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن محاولات تصدير الفشل الأميركي عبر الاستمرار في دعم الاحتلال والاستيطان لن تنجح، بفضل صمود شعبنا وحنكة قيادته السياسية والدعم العربي والإسلامي الكبير لمواقف الرئيس محمود عباس التي أعلنها صراحة بأن القدس ومقدساتها وكرامة الشعب الفلسطيني ليست للبيع أو المساومة".

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا... تحديد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في أربع قارات

الشرطة بغزة تكشف ملابسات إقدام أب على قتل ابنته و الانتحار في شمال القطاع

احتجاجًا على بدل إيجار الوزراء.. محافظ غزة أبو النجا يوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير المالية!

"الفلك الدولي" يكشف توقعاته لموعد عيد الفطر حول العالم

تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأميركي يلمح إلى فشل صفقة القرن وترامب يرد

تحليلات إسرائيلية : الفصائل بغزة لن تنتظر انتخابات الكنيست

مستشرقة اسرائيلية:قمم مكّة أُديرت بجهاز التحكّم من مُستشاري ترامب ونتنياهو لتحضير التُربة لـ”صفقة القرن

الأخبار الرئيسية

رمضان

غداً الثلاثاء الـمتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

السعودية تعلن أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

حماس

صحيفة: السعودية تشن حربا ضد حماس.. اعتقالات وتجميد أرصدة وترحيل والاخيرة تلتزم الصمت!

11

لهذه الأسباب... تل أبيب لن تنتصر في معركتها القادمة سواء مع غزة أو لبنان أو ايران!

مستشرقة اسرائيلية:قمم مكّة أُديرت بجهاز التحكّم من مُستشاري ترامب ونتنياهو لتحضير التُربة لـ”صفقة القرن