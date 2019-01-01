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٨٥ ٪ من سكان غزة يعيشوا تحت خط الفقر

الإثنين 03 يونيو 2019 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
٨٥ ٪ من سكان غزة يعيشوا تحت خط الفقر


غزة / سما /

 قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن اجواء عيد الفطر في غزة هذا العام صعبة ومعقدة وسط تصاعد كبير في معدلات الفقر والبطالة.

وأكد الخضري في بيان صحفي صدر عنه اليوم الاثنين أن استمرار الحصار يضاعف المعاناة في ظل تراجع كبير في الأوضاع الاقتصادية وسط غياب حلول واقعية قادرة على تجاوز أزمات القطاع المتصاعدة.

ووجه الخضري التهنئة لكل ابناء الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد داعيا إلى مزيد من الترابط والتراحم في هذه الأيام المباركة مؤكدا على ضرورة استثمارها للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني.

وشدد الخضري ان ٨٥ ٪ من سكان غزة يعيشوا تحت خط الفقر وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية مأساوية وكذلك هناك تراجع حاد في مستويات الدخل وضعف القوة الشرائية الذي كان واضحا عشية العيد.

وناشد الخضري المؤسسات الإغاثية العربية والدولية لتوجيه دعم عاجل لإغاثة الأسر المعوزة للتغلب على مصاعب الحياة التي يعيشوها نتيجة استمرار الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

وأكد الخضري ان البوابة الوحيدة التي يمكن المرور منها لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم (صفقة القرن) هي بوابة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام رغم كل المعيقات والتعقيدات في هذا الملف ويجب استغلال كل الطاقات واستثمارها لتعزيز صمود شعبنا واهلنا.

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