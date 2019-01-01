الصين تحذر الطلاب من مخاطر الدراسة في الولايات المتحدة

بكين /سما/

حذرت وزارة التعليم الصينية اليوم الاثنين، الطلاب والباحثين من مخاطر الذهاب للدراسة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى قيود التأشيرة الأمريكية، وحثتهم على تقييم المخاطر والقيام باستعدادات مناظرة لذلك.

ودعت الصين الطلاب إلى "تعزيز تقييمهم للمخاطر" قبل اختيار التوجه الى الولايات المتحدة وذلك ردًا على القيود الاخيرة ورفض تأشيرات دخول لرعايا صينيين.

وطالبت وزارة التعليم في بيان، الطلاب والجامعيين بأن "يكونوا مدركين جيدًا لضرورة اتخاذ المزيد من الاحتياطات والقيام بكل التحضيرات اللازمة" في هذا الإطار.