اجتماع بالقاهرة بعنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين"

القاهرة /سما/

أعلنت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، أن عقد الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في القاهرة سيكون يومي 12و13 حزيران الجاري تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين".

وأوضحت المندوبية الدائمة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء نتيجة لعمل قامت به المندوبية، مع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية لعربية، تحت اشراف وزارة الخارجية والمغتربين، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، وصندوق الاستثمار الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الجهود هو دفع وتحفيز القطاع الخاص العربي، وبشكل خاص الاتحادات العربية العاملة في نطاق مجلس الجامعة، للقيام بدعم القضية الفلسطينية ضمن ثلاثة محاور: تمكين الاقتصاد الفلسطيني، ودعم مدينة القدس من خلال تمويل القطاع الخاص العربي للخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022 ويمكن أن يتولى هذا المحور وحدة القدس في ديوان الرئاسة أو أي جهة مناسبة في الحكومة، وعرض فرص استثمار جاهزة في فلسطين عبر لقاء بين صندوق الاستثمار ومجموعة منتقاة من رجال وسيدات الأعمال العرب الذين لهم استعدادا للاستثمار في فلسطين، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني..

وبينت أن الاجتماع سيكون مهما من الناحية العملية والعلمية، خاصة أنه سيشهد مشاركة وفد رفيع المستوى من الجانب الاقتصادي والسياسي سيدعم دولة فلسطين من جميع النواحي، خاصة أن الدعوة موجهة الى رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الاقتصاد خالد العسيلي، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام الولويل، وعدد من رجال الاعمال والخبراء والمختصين