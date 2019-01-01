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عائلة غولدن تهاجم الصحفي بن يشاي بشأن مقاله حول عائلات الاسرى!

الإثنين 03 يونيو 2019 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدن تهاجم الصحفي بن يشاي بشأن مقاله حول عائلات الاسرى!


غزة / سما/

هاجمت عائلة الجندي هدار غولدن المحتجز لدى حركة حماس بغزة، اليوم الاثنين، الصحفي رون بن يشاي الذي قال إن سلوك عائلات الجنود يضر بالجيش الإسرائيلي وأن كل اجتماع لعائلة جولدين حول الأمر يزيد من طمع حماس ويرفع الثمن.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، قالت عائلة غولدن: نحن في الأسبوع ال 58 على غياب هدار والحكومة الإسرائيلية لا تفعل شيئًا لإعادة ابني.

وأضافت: تركنا جنديين في غزة ولا توجد مفاوضات لإعادتهما، أنا بصفتي أب أكافح من أجل الوالدين المقبلين الذين سيتم أسر ابنهما، حتى لا يكونوا في الموقف الذي أنا فيه اليوم.

وتابعت: أنا هنا لأدعم سكان الجنوب، بينما "العدو" على الجانب الآخر يتلقى كل ما يطلبه، نحن نطالب بأن تكون مسألة إعادة الجنود هي الأولوية القصوى وعلى أساس منتظم، الذي قال هذا لأول مرة قبل أربع سنوات كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما أوضح أن أي اتفاق مع غزة سيكون مشروطًا بعودة الجنود، هذا هو التزامه تجاهنا وهذا ما نتوقع حدوثه.

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