لهذا الهدف.. القسام يرسل مئات الملايين من الرسائل الى العالم بثمان لغات مختلفة!

غزة / سما/

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، التهنئة لشعبنا وامتنا العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقالت القسام على لسان المتحدث باسمها أبو عبيدة، نهنئ شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك الذي يحل وسط هجمة صهيونية همجية على الأقصى قبلة المسلمين الأولى، أعاده الله علينا وقد تحررت بلادنا وأقصانا من رجس المحتلين.

وأضاف في تغريدة له عبر التلغرام: نتقدم بالشكر والتحية لجماهير أمتنا التي استجابت ولا تزال لندائنا بدعم المقاومة بالعملة الرقمية إسنادا لمعركتنا المفتوحة مع عدو الأمة الأول.

وقال ابو عبيد إننا سنبدأ اليوم بإرسال مئات الملايين من الرسائل الموجهة من كتائب القسام لهواتف الملايين من أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بثمان لغات مختلفة وهي رسائل موثوقة وصحيحة وتهدف إلى تسهيل عملية دعم المقاومة والجهاد معها بالمال، فندعو للتعامل مع هذه الرسائل وترويجها ونشرها.