الإعلام: استهداف الاعلام الوطني عبث وتشويش ومساس بالحالة الوطنية

رام الله / سما /

اعتبرت وزارة الإعلام، حملة الاستهداف الممنهج ضد الإعلام الوطني وممثليه وآخرها ما وجهته حماس لرئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الوزير احمد عساف، مساسا بالإعلام الوطني والشرعية الفلسطينية ومؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "(مسرح العبث واللامعقول) الذي تستمر حماس في إعداد وتمثيل فصوله ومنها ما تسميه الاستدعاءات التي تطلقها في (الهواء) بقصد التشويش، والتي لم تنته عند صحيفة الحياة الجديدة ممثلة بمديرها العام الأخ الريماوي، ولا عند نقابة الصحفيين ممثلة بشخص النقيب ناصر أبو بكر، بل طالت تلفزيون فلسطين الرسمي ممثلا برئيسه الوزير احمد عساف، استمراراً للعبث والتشويش خصوصاً في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها شعبنا البطل والتي تتطلب رص الصفوف والتلاحم الوطني".

وذكرت الوزارة شعبنا بالواقعة الأليمة في غزة قبل أشهر والمتمثّلة بإفلات مجموعة من الرعاع التي اطلقت يدها لتدمير مقر تلفزيون فلسطين وتحطيم محتوياته وأرشيفه من المحاكمة والعقاب، والظروف الصعبة التي تعمل من خلالها مثل فرض حصول الهيئة على تصريح، فأين حصل مثل هذا الأمر المشين الا على أيدي الاحتلال؟ .