أبو ردينه يستقبل السفير الياباني لدى فلسطين

رام الله / سما /

استقبل نائب رئيس الوزراء، ووزير الإعلام نبيل أبو ردينه، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير الياباني لدى فلسطين تاكاشي أوكوبو.

واطلع أبو ردينه، السفير الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ونتائج زيارته الأخيرة لطوكيو، حيث سلم رسالة السيد الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء الياباني.

وأشاد نائب رئيس الوزراء، بنتائج الزيارة والحفاوة التي لقيها من قبل المسؤولين اليابانيين، وبأهميتها في تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والياباني، والتي يحرص الجانبان على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأشار أبو ردينه، إلى مواقف اليابان الداعمة للشعب الفلسطيني في المجالات كافة، والتي توجت بتصويت اليابان لصالح الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، واستمرارها في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وفي الجانب السياسي، جدد أبو ردينه التأكيد على الموقف الفلسطيني المتمثل بأنه بدون أي أفق سياسي فان أي حل اقتصادي سيكون بلا قيمة، لأن القضية الفلسطينية هي سياسية بامتياز، وأن هناك اجماع عربي واسلامي على دعم الموقف الفلسطيني وتبنيه بشكل كامل من خلال القرارات الهامة التي صدرت عن قمتي مكة المكرمة العربية والاسلامية.

وقال: اتضح للجميع بأنه لا يمكن تجاوز الشرعية الفلسطينية والقرار الوطني المستقل، وأن مصير جميع المؤامرات والصفقات المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية الفشل والاندثار.