كيف يختلف الثوب السعودي عن الثوب الإماراتي؟

وكالات / سما /

المظهر الخارجي هو أول شيء يلفت النظر إلى الرجل، حيث إنك إذا ما كنت في العمل أو في أوقات الترفيه، عليك أن تتأنى في اختيار ملابسك التي تقوم بارتدائها، والأمر هنا يخص الرجال، ولعل بلدان الخليج ما يميزها هو الثوب العربي الأصيل، وهو الذي يميز الرجل الخليجي والسعودي بصفة خاصة، ويبذل الشاب الخليجي جهداً كبيراً للحصول على الثوب الفاخر الذي تمنحه إطلالة جذابة مميزة كاجول أو رسمية؛ فهو في النهاية جزء لا يتجزأ من هوية الرجل الخليجي.

الثوب العربي الأصيل أن الاختلاف عليه ويمكن تحديده بسهولة، كونه مميزًا ويعطى أناقة مميزة لصاحبه، يختلف في بعض البلدان عنها في بلدان أخرى، فمثلاً الثوب السعودي المميز يختلف عن الثوب الذي يتم ارتداؤه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن ما هي مميزات الثوب السعودي التقليدي، ومميزات الثوب الإماراتي لتقليدي والاختلافات بينهما.

الثوب السعودي التقليدي

في السعودية، وفي ظل الإقبال المتزايد من الشباب على الأزياء العصرية، يبقى الثوب السعودي متمسكاً بمكانته القوية وطابعه جميل الوقع على مرتديه، فرغم دخول الأزياء الأوروبية البلاد فتجد انتشار الثوب السعودي في أرجاء المملكة كافة.

ويُعد الثوب السعودي هو الأكثر تعقيداً؛ حيث يتكون من 22 قطعة يتم تطريزها معاً، ويملك مساحة كبيرة من التنوع، وتجده ملتصقاً بجسد مرتديه وضيقاً، ويتكون الزي من القحفية البيضاء يرتديها أسفل الغترة لمنع انزلاقها، والغترة والكندورة التي تُعد اللباس الأساسي، وهى ثوب أبيض ليس بفضفاض أو ضيق، وله ياقات وأكمام بأزرار تحكم الرداء من عند الرقبة والأكمام.

الثوب الإماراتي التقليدي

يُعتبر الزي الوطني العربي في الإمارات رمزاً للفخر والهوية، وقد تم تصميمه لتوفير الراحة والالتزام بالمعتقدات الدينية، حيث يرتدي الرجال ثوباً فضفاضاً يصل طوله إلى الكاحل، وهو مصنوع من القطن الأبيض، ويعرف باسم الكندورة أو الدشداشة، وتغطي الغترة الرأس ويثبتها العقال.

وتتميز الكندورة الإماراتية بأنها فضفاضة من الأجناب، وتغطي الجسم كله من الأكتاف إلى الكاحل، وأسفل الرقبة الطربوشة، وهى جدلة من الخيوط تتدلى أسفل الرقبة كربطة العنق وتعطي مظهراً جمالياً، وبالطبع العقال فوق الغترة، وعلى أكتافه البشت الشفاف.

كيف تظهر بشكل مثالي بالثوب العربي

-اختيار الموديل المناسب للون البشرة وشكل الجسم وطبيعة عملك؛ وتجنب الاختيار بشكل عشوائي.

- يستغل البعض الثوب في إخفاء عيوب الجسد، وذلك مشروع تمامًا، حيث يمكنك اختيار الأثواب ذات الألوان الداكنة لإظهار جسدك بشكل أنحف مما هو عليه إذا كنت تعاني من السمنة؛ كما يفضل أن تكون أقمشة الأثواب قطنية.

-طول الثوب المثالي هو الذي يصل إلى الكاحل، وأي ثوب أقصر من ذلك يعني أنه غير مناسب، ولن يمنحك الطلة المطلوبة؛ ويجب الأخذ في الحسبان أن الثوب يتقلص حجمه عادة بين ٣ إلى ٦٪ بعد غسله للمرة الأولى وخاصة ذات الأقمشة القطنية منها.

-إذا كنت تعاني من السمنة في منطقة البطن، فلا تضع أزاراً ملونة أو لافتة في هذه المنطقة، ويفضل أن توضع أزرار بنفس لون الثوب.

-إذا كنت تعاني من الجسم النحيل؛ فعليك اختيار ألوان الأثواب الفاتحة كالأبيض والبيج وغيرها، كما ينصح باختيار الأقمشة القاسية كالقطنيات والتي توحي بزيادة حجم الجسم، وتظهره أكبر مما هو عليه.

- إذا كنت من الأشخاص ذوي جسم المثلث المقلوب أو عريض الكتفين فينصح بالابتعاد تماماً عن الثوب الضيق أو الواسع واختيار الموديلات ذات القصة المستقيمة.

-إذا كنت من أصحاب القامة القصيرة أو المتوسطة فينصح بارتداء الأثواب ذات الألوان المتدرجة، ويُعد اللون الرمادي والأزرق المثالي لهذه الفئة من الرجال.

-تختلف أثواب الشباب عن الرجالي، وذلك باستخدامها للعديد من الأقمشة والإكسسوارات والسحابات البارزة، بينما تقتصر أثواب الرجال من أعمار 45 عاماً وما فوق على الموديلات الكلاسيكية ذات الألوان الحيادية والإكسسوارات البسيطة، لذلك ينصح الخبراء باختيار الموديلات المناسبة لعمرك.

-ينصح باستخدام الأقمشة القطنية أو المختلطة بالقطن أو الكتان في فصل الصيف، والتي تمنح الجسم إحساساً بالبرودة والجفاف.

-إذا كان عملك يتطلب الكثير من الحركة فينصح باستخدام الأثواب ذات الأقمشة الفيلامنت بولیستر، أو الأقمشة السبان فيلامنت لقدرتها على مقاومة التجعيد.

وفي حال إذا كان عملك أو نشاطك يتطلب الجلوس لفترات طويلة فينصح بارتداء الأثواب ذات الأقمشة القطنية أو الكتان لما تمنحه من نعومة في الملمس وشعور بالراحة.

-لاختيار ياقة الثوب المناسبة لشكل جسمك، فعليك اختيار الياقة المرتفعة إن كنت من أصحاب الرقبة القصيرة، والعكس صحيح.