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الرجال أفضل من النساء.. عند القيام بهذه الأعمال

الإثنين 03 يونيو 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجال أفضل من النساء.. عند القيام بهذه الأعمال


وكالات / سما /

لا شك أن الرجل يمتلك خصائص نفسية وجسدية تختلف عن المرأة، وهو ما يجعل كلا منهما يستطيع أداء نوع محدد من الأعمال أفضل من الآخر.

 

وأوردت صحيفة “التلغراف” البريطانية أشياء يفعلها الرجال أفضل من النساء وهي:

الاستعداد للخروج من المنزل
الرجل لا يحتاج لكثير من الوقت كي يكون جاهزًا ليخرج من المنزل، بل يحتاج لدقائق معدودة فقط لينجز جميع التحضيرات عكس المرأة التي تحتاح لوقت طويل.

التسوق
يعرف الرجل ما يريده بالتحديد ويضع ميزانية لمشترياته، لكن المرأة تبالغ في شراء الملابس وأدوات التجميل التي قد لا تستخدمها.

تجنب الخداع
الرجل عقلاني فيميل لاستخدام عقله أكثر من عاطفته، وهو ما يمنحه تجنب التعرض للخداع، لكن المرأة قد تقع فريسة للمخادعين بسبب اتباع عاطفتها بشكل كبير.

شيخوخة البشرة
جلد الرجل يحتوي على طبقة أكثر سُمكًا من جلد الأنثي، ويفرز كمية كبيرة من الزيوت عبر الغدد لكي يحافظ على الرطوبة ويدافع عن الجفاف المفرط للبشرة.

#الرجال #النساء

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