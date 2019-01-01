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قطر ترد على انتقادات الجبير بشأن تحفظها على بياني قمتي مكة

الإثنين 03 يونيو 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر ترد على انتقادات الجبير بشأن تحفظها على بياني قمتي مكة


الرياض /وكالات/

ردت قطر على انتقادات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير لها على خلفية تحفظ الدوحة على بياني القمتين العربية والخليجية الطارئتين التي عقدتا في مكة.

وردا على تغريدتين اتهم فيهما الوزير السعودي الدوحة بعدم امتلاك قرارها وتحريف الحقائق، ذكر مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية: "من يملك الشجاعة والقدرة على المواجهة لا يغدر بخصمه، بارتكاب جريمة في منتصف الليل ليبرر ما يتلوها، ولكن الشجاعة أن تواجه خصمك بما لديك من خصومة، وليس التهرب منه واللجوء للكاميرات والمايكروفونات والتصريحات العنترية (اللبيب بالإشارة يفهم)".

ودعا المسؤول القطري الجبير إلى تولي زمام المبادرة ونشر المسودة الأولى للبيان الختامي لقمة مكة العربية، مشددا على أنه "من المعيب أن تخضع الأمانة العامة لمنظمات إقليمية وعربية وإسلامية لإملاءات دولة واحدة تتحكم في قراراتها وما يصدر عنها".

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أوضح أن قرار بلاده التحفظ على بياني القمتين جاء لوجود بنود فيهما تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية، مشيرا إلى أن الوثيقتين تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن، علاوة على كونهما موجهتين ضد إيران.

وترأس رئيس الحكومة القطرية عبد الله بن ناصر آل ثاني وفد الدوحة إلى قمم مكة، ليصبح أرفع مسؤول قطري يزور السعودية منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخليج قبل نحو عامين، ورأى العديد من المحللين في هذه الزيارة بادرة لتسوية الخلاف.

المصدر: RT + وكالات

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