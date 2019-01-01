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من الإمارات.. أكبر طائرة بالعالم بأقصر رحلة ممكنة

الإثنين 03 يونيو 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
من الإمارات.. أكبر طائرة بالعالم بأقصر رحلة ممكنة


وكالات / سما /

أعلنت مجموعة طيران الإمارات عن خطتها لإطلاق أقصر رحلة في العالم على متن أكبر طائرة تجارية في العالم، من نوع "إيرباص A380".

وقالت طيران الإمارات إنه من المقرر أن تنطلق رحلتان يوميا من طراز A380 بين مدينة دبي ومطار مسقط الدولي في عمان، مشيرة إلى أن أول رحلة ستنطلق في الأول من يوليو.

وتابعت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر "الرحلات على متن A380 ستدوم لمدة 8 أشهر".

يشار إلى أن المسافة بين دبي ومسقط لا تتجاوز 340 كيلومترا، وهي بذلك مسافة أقصر من طول جميع الأسلاك الموجودة في طائرة الـA380 والتي، وفقا لشركة "إيرباص"، تمتد أكثر من 500 كيلومتر لو تم فردها في خط مستقيم.

وتعد "إي 380" أكبر طائرة ركاب في العالم، وهي ذات طابقين، وتعمل بأربع محركات نفاثة، من نوع رولز رويس ترنت 900.

#طائرة

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